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Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові

Економіка 13:50   30.11.2024
Олена Нагорна
Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові Фото: КП “Харківський метрополітен”

У державному бюджеті на 2025 рік заклали понад 2 мільярди 90 мільйонів гривень на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену в Харкові.

Така інформація значиться у додатках до закону про держбюджет, який 28 листопада підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документами, фінансування на продовження третьої лінії метрополітену в Харкові – це позики міжнародних фінансових організацій. Вони залучаються державою до спецфонду держбюджету і надалі передаються до бюджету Харкова як субвенції.

Так, загальна сума позики на продовження третьої лінії метрополітену у Харкові становить 320 мільйонів євро: по 160 мільйонів дають у кредит Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. У держбюджеті на 2025-й заклали залучення 1 мільярда 435 мільйонів гривень від ЄБРР та майже 655 мільйонів гривень – від ЄІБ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У державному бюджеті на 2025 рік заклали понад 2 мільярди 90 мільйонів гривень на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену в Харкові.".