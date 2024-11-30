Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові
У державному бюджеті на 2025 рік заклали понад 2 мільярди 90 мільйонів гривень на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену в Харкові.
Така інформація значиться у додатках до закону про держбюджет, який 28 листопада підписав президент Володимир Зеленський.
Згідно з документами, фінансування на продовження третьої лінії метрополітену в Харкові – це позики міжнародних фінансових організацій. Вони залучаються державою до спецфонду держбюджету і надалі передаються до бюджету Харкова як субвенції.
Так, загальна сума позики на продовження третьої лінії метрополітену у Харкові становить 320 мільйонів євро: по 160 мільйонів дають у кредит Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. У держбюджеті на 2025-й заклали залучення 1 мільярда 435 мільйонів гривень від ЄБРР та майже 655 мільйонів гривень – від ЄІБ.
Читайте також: Будівництво метро продовжать: Терехов розкрив транспортні плани на 2025-й
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Україна, Харків; Теги: бюджет, госбюджет, метро, новини Харкова, Харьковский метрополитен;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 13:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У державному бюджеті на 2025 рік заклали понад 2 мільярди 90 мільйонів гривень на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену в Харкові.".