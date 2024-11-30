Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові

У державному бюджеті на 2025 рік заклали понад 2 мільярди 90 мільйонів гривень на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену в Харкові.

Така інформація значиться у додатках до закону про держбюджет, який 28 листопада підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документами, фінансування на продовження третьої лінії метрополітену в Харкові – це позики міжнародних фінансових організацій. Вони залучаються державою до спецфонду держбюджету і надалі передаються до бюджету Харкова як субвенції.

Так, загальна сума позики на продовження третьої лінії метрополітену у Харкові становить 320 мільйонів євро: по 160 мільйонів дають у кредит Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. У держбюджеті на 2025-й заклали залучення 1 мільярда 435 мільйонів гривень від ЄБРР та майже 655 мільйонів гривень – від ЄІБ.