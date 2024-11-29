Будівництво метро продовжать: Терехов розкрив транспортні плани на 2025-й
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У 2025 році в Харкові планують продовжити будівництво метрополітену, повідомив мер Ігор Терехов.
Він зазначив, що міська влада вже провела переговори з іноземними фінустановами щодо надання допомоги на закупівлю устаткування.
Терехов також нагадав, що біля станції метро «Перемога» збудують підземне електродепо, розраховане на сто вагонів.
«Ми також працюємо над удосконаленням трамваїв. Колія в Харкові відрізняється від європейської, тому після війни нам необхідно буде побудувати власний трамвай, зразок якого вже є. Крім того, Харків планує закупити електробуси. Я дуже хочу, щоб наше місто стало першим в Україні, де з’явиться такий вид транспорту», - зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2025 році в Харкові планують продовжити будівництво метрополітену, повідомив мер Ігор Терехов.".