Будівництво метро продовжать: Терехов розкрив транспортні плани на 2025-й

У 2025 році в Харкові планують продовжити будівництво метрополітену, повідомив мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що міська влада вже провела переговори з іноземними фінустановами щодо надання допомоги на закупівлю устаткування.

Терехов також нагадав, що біля станції метро «Перемога» збудують підземне електродепо, розраховане на сто вагонів.

«Ми також працюємо над удосконаленням трамваїв. Колія в Харкові відрізняється від європейської, тому після війни нам необхідно буде побудувати власний трамвай, зразок якого вже є. Крім того, Харків планує закупити електробуси. Я дуже хочу, щоб наше місто стало першим в Україні, де з’явиться такий вид транспорту», ​​- зазначив мер.