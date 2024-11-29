Строительство метро продолжат: Терехов раскрыл транспортные планы на 2025-й

В 2025 году в Харькове планируют продолжить строительство метрополитена, сообщил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что городская власть уже провела переговоры с иностранными финучреждениями о предоставлении помощи на закупку оборудования.

Терехов также напомнил, что возле станции метро «Победа» будет построено подземное электродепо, рассчитанное на сто вагонов.

«Мы также работаем над усовершенствованием трамваев. Колея в Харькове отличается от европейской, поэтому после войны нам необходимо будет построить собственный трамвай, образец которого уже есть. Кроме того, Харьков планирует закупить электробусы. Я очень хочу, чтобы наш город стал первым в Украине, где появится такой вид транспорта», — отметил мэр.