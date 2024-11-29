Live
  • Пт 29.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Строительство метро продолжат: Терехов раскрыл транспортные планы на 2025-й

Общество 19:38   29.11.2024
Елена Нагорная
Строительство метро продолжат: Терехов раскрыл транспортные планы на 2025-й Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В 2025 году в Харькове планируют продолжить строительство метрополитена, сообщил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что городская власть уже провела переговоры с иностранными финучреждениями о предоставлении помощи на закупку оборудования.

Терехов также напомнил, что возле станции метро «Победа» будет построено подземное электродепо, рассчитанное на сто вагонов.

«Мы также работаем над усовершенствованием трамваев. Колея в Харькове отличается от европейской, поэтому после войны нам необходимо будет построить собственный трамвай, образец которого уже есть. Кроме того, Харьков планирует закупить электробусы. Я очень хочу, чтобы наш город стал первым в Украине, где появится такой вид транспорта», — отметил мэр.

Читайте также: Трамваи vs автобусы: как меняет война транспорт Харькова и что будет зимой

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса
Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса
29.11.2024, 13:45
Ситуацию с водохранилищем, снабжающим Харьков, вновь называют критической
Ситуацию с водохранилищем, снабжающим Харьков, вновь называют критической
28.11.2024, 21:25
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
28.11.2024, 16:22
В Харькове подорожали яйца, гречка, соль и мука: средние цены по городу
В Харькове подорожали яйца, гречка, соль и мука: средние цены по городу
29.11.2024, 14:19
Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график
Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график
29.11.2024, 12:08
Дело харьковчанки, которой инкриминируют заказ убийства экс-мужа, — уже в суде
Дело харьковчанки, которой инкриминируют заказ убийства экс-мужа, — уже в суде
29.11.2024, 20:08

Новости по теме:

13:21
Бизнес в Харькове освободят от налогов и в первом квартале 2025-го — Терехов
13:02
Где будут проходить новогодние мероприятия в Харькове, сообщил Терехов
21:50
Взрывы слышали в Харькове: атака КАБ — удары по городу и области (фото)
12:23
Терехов рассказал о состоянии стадиона «Металлист» в Харькове
07:14
«Будем видеть» — Терехов о том, как в Харькове защитили энергетику от ударов

Вы читали новость: «Строительство метро продолжат: Терехов раскрыл транспортные планы на 2025-й»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 19:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2025 году в Харькове планируют продолжить строительство метрополитена, сообщил мэр Игорь Терехов.".