Строительство метро продолжат: Терехов раскрыл транспортные планы на 2025-й
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В 2025 году в Харькове планируют продолжить строительство метрополитена, сообщил мэр Игорь Терехов.
Он отметил, что городская власть уже провела переговоры с иностранными финучреждениями о предоставлении помощи на закупку оборудования.
Терехов также напомнил, что возле станции метро «Победа» будет построено подземное электродепо, рассчитанное на сто вагонов.
«Мы также работаем над усовершенствованием трамваев. Колея в Харькове отличается от европейской, поэтому после войны нам необходимо будет построить собственный трамвай, образец которого уже есть. Кроме того, Харьков планирует закупить электробусы. Я очень хочу, чтобы наш город стал первым в Украине, где появится такой вид транспорта», — отметил мэр.
Читайте также: Трамваи vs автобусы: как меняет война транспорт Харькова и что будет зимой
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, метро, новости Харькова, строительство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Строительство метро продолжат: Терехов раскрыл транспортные планы на 2025-й»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2025 году в Харькове планируют продолжить строительство метрополитена, сообщил мэр Игорь Терехов.".