146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 7 августа внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

В департаменте бюджета и финансов объяснили, что это обусловлено предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов.

«Город получит образовательную субвенцию в сумме 639,5 млн грн, субвенцию на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования — 11,8 млн грн, а также субвенцию на обеспечение деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц и отдельные мероприятия по поддержке лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — 2,5 млн грн», — отметили в мэрии.

Там добавили, что за счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

🔹 восстановление и текущий ремонт жилищного фонда – на 350 млн грн;

🔹 строительство модульных котельных и приобретение специального оборудования – на 186,2 млн грн;

🔹 реконструкцию объектов водоотвода и обустройства водозаборных точек – на 144,4 млн грн;

🔹 предоставление помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 146 млн грн.

Также предусмотрена возвратная финансовая помощь КП «Шляхрембуд» в размере 250 млн грн на закупку специальной дорожной техники.

«Прежде всего, мы выделили средства на помощь нашим воинским частям. Кроме того, были выделены деньги на восстановление жилищного фонда, который потерпел серьезные разрушения вследствие вражеских атак», — отметил мэр города Игорь Терехов.