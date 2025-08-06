Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию в Харькове – причина

В Харькове 42-я внеочередная сессия горсовета пройдет в среду, 7 августа.

Начало запланировано на 10:00. Традиционно, в условиях военного положения, она пройдет в онлайн-режиме, уточнили в мэрии.

Планируется, что депутаты рассмотрят 42 вопроса, также в повестке – раздел «Разное».

Среди основных вопросов – внесение изменений в бюджет и городских комплексных программ, а также земельные вопросы.

Ознакомиться с полным списком вопросов можно по ссылке.