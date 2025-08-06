Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию в Харькове – причина
Фото: Василий Голосный
В Харькове 42-я внеочередная сессия горсовета пройдет в среду, 7 августа.
Начало запланировано на 10:00. Традиционно, в условиях военного положения, она пройдет в онлайн-режиме, уточнили в мэрии.
Планируется, что депутаты рассмотрят 42 вопроса, также в повестке – раздел «Разное».
Среди основных вопросов – внесение изменений в бюджет и городских комплексных программ, а также земельные вопросы.
Ознакомиться с полным списком вопросов можно по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 42-я внеочередная сессия горсовета пройдет в среду, 7 августа.".