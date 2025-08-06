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Терехов скликає депутатів на позачергову сесію у Харкові – причина

Політика 10:40   06.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов скликає депутатів на позачергову сесію у Харкові – причина Фото: Василь Голосний

У Харкові 42-га позачергова сесія міськради пройде у середу, 7 серпня.

Початок запланований на 10:00. Традиційно, в умовах воєнного стану вона пройде в онлайн-режимі, уточнили в мерії.

Планується, що депутати розглянуть 42 питання, також на порядку денному – розділ “Різне”.

Серед основних питань – внесення змін до бюджету та міських комплексних програм, а також земельні питання.

Ознайомитись з повним списком питань можна за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 10:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 42-га позачергова сесія міськради пройде у середу, 7 серпня.".