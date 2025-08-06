Терехов скликає депутатів на позачергову сесію у Харкові – причина

У Харкові 42-га позачергова сесія міськради пройде у середу, 7 серпня.

Початок запланований на 10:00. Традиційно, в умовах воєнного стану вона пройде в онлайн-режимі, уточнили в мерії.

Планується, що депутати розглянуть 42 питання, також на порядку денному – розділ “Різне”.

Серед основних питань – внесення змін до бюджету та міських комплексних програм, а також земельні питання.

Ознайомитись з повним списком питань можна за посиланням.