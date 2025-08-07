146 млн грн – на допомогу військовим: у бюджет Харкова внесли зміни

Депутати Харківської міськради під час сесії 7 серпня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.

У департаменті бюджету і фінансів пояснили, що це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів.

«Так, місто отримає освітню субвенцію в сумі 639,5 млн грн, субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 11,8 млн грн, а також субвенцію на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 2,5 млн грн», – зазначили у мерії.

Там додали, що за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

🔹 відновлення та поточний ремонт житлового фонду – на 350 млн грн;

🔹 будівництво модульних котелень та придбання спеціального обладнання – на 186,2 млн грн;

🔹 реконструкцію об’єктів водовідведення та облаштування водозабірних точок – на 144,4 млн грн;

🔹 надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 146 млн грн.

Також передбачено поворотну фінансову допомогу КП «Шляхрембуд» у розмірі 250 млн грн на закупівлю спеціальної дорожньої техніки.

«Передусім ми виділили кошти на допомогу нашим військовим частинам. Крім того, були виділені гроші на відновлення житлового фонду, який зазнав серйозних руйнацій внаслідок ворожих атак», – зазначив мер міста Ігор Терехов.