146 млн грн – на допомогу військовим: у бюджет Харкова внесли зміни
Депутати Харківської міськради під час сесії 7 серпня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.
У департаменті бюджету і фінансів пояснили, що це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів.
«Так, місто отримає освітню субвенцію в сумі 639,5 млн грн, субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 11,8 млн грн, а також субвенцію на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 2,5 млн грн», – зазначили у мерії.
Там додали, що за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
🔹 відновлення та поточний ремонт житлового фонду – на 350 млн грн;
🔹 будівництво модульних котелень та придбання спеціального обладнання – на 186,2 млн грн;
🔹 реконструкцію об’єктів водовідведення та облаштування водозабірних точок – на 144,4 млн грн;
🔹 надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 146 млн грн.
Також передбачено поворотну фінансову допомогу КП «Шляхрембуд» у розмірі 250 млн грн на закупівлю спеціальної дорожньої техніки.
«Передусім ми виділили кошти на допомогу нашим військовим частинам. Крім того, були виділені гроші на відновлення житлового фонду, який зазнав серйозних руйнацій внаслідок ворожих атак», – зазначив мер міста Ігор Терехов.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію у Харкові – причина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, депутаты, міськрада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «146 млн грн – на допомогу військовим: у бюджет Харкова внесли зміни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради під час сесії 7 серпня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.".