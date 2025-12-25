Харківщина — з бюджетом на 2026 рік: що ще ухвалили на сесії облради

Бюджет Харківської області на 2026 рік ухвалили депутати обласної ради під час сесії 24 грудня.

Як поінформував директор департаменту фінансів ХОВА Сергій Овсянніков, обсяг обласного бюджету на 2026 рік за доходами та видатками буде складати 5 мільярдів 604 мільйонів гривень. Порівняно з 2025-м це менше на 1 мільярд 579 мільйонів гривень.

“Скорочення пов’язане з відсутністю у контрольних показниках Мінфіну деяких дотацій та субвенцій до обласного бюджету”, – пояснив Овсянніков.

Голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, у сесії взяли участь 82 депутати, начальник ХОВА Олег Синегубов, керівники силових, правоохоронних, фіскальних структур області та ДСНС.

Окрім бюджету були затверджені наступні програми:

Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2026–2030 роки, де передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області.

Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2026 рік охоплює 87 об’єктів у шести стратегічних галузях та окремий блок проєктів з відновлення інфраструктури, що постраждала від збройної агресії РФ проти України.

Комплексна обласна програма «Здоров’я Слобожанщини» на 2026–2028 роки спрямована на забезпечення сталого функціонування лікарень та розширення доступу пацієнтів до якісних послуг, зокрема лікування меланоми та рідкісних захворювань.

Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2026-2028 роки визначає пріоритети з відновлення та утримання автошляхів регіону для забезпечення логістичної стабільності області.

Комплексна програма «Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області» на 2026-2030 роки фокусується на подоланні наслідків лінгвоциду на деокупованих територіях та створенні мережі курсів і розмовних клубів для популяризації державної мови.

Програма інформатизації Харківської області «Цифрова Харківщина» на 2025-2027 роки спрямована на відновлення пошкоджених обстрілами комунікаційних мереж та переведення публічних послуг у сучасний електронний формат.

Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2026-2030 роки має на меті формування безпечного медіасередовища, протидію дезінформації та розвиток навичок медіаграмотності серед населення області.

“Окремий важливий блок рішень — підвищення прозорості управління в медицині. Харківська обласна рада однією з перших в Україні ухвалила рішення про створення конкурсних комісій для формування наглядових рад у закладах охорони здоров’я. Прийнято рішення щодо обласної клінічної лікарні, обласного центру онкології та обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. Наглядові ради формуватимуться на конкурсних засадах, із залученням представників громадськості — це про відкритість, контроль і довіру”, – поінформувала Єгорова-Луценко.

Також на сесії склали присягу троє новообраних депутатів: Олег Приймак (Блок Світличної “Разом!”), Валентин Лебединський (Європейська солідарність), Лідія Куденко (Блок Світличної “Разом!”).

Як повідомлялося, на сесії облради 24 грудня також надали звання “Почесний громадянин Харківської області” сімом представникам Сил оборони.

Також нагадаємо, що бюджет Харкова-2026 затвердили на сесії міськради 22 грудня. Загальний обсяг доходів міста запланували на рівні майже 21 мільярда гривень. Видатки – більші. Вони становлять 21,4 мільярда. У Харкові збережуть безплатний проїзд у транспорті, повідомив мер Ігор Терехов. Загалом найбільше видатків передбачили на соціалку – майже 6,5 мільярдів гривень. 5,8 мільярда підуть на освіту, зокрема – на будівництво першого в місті підземного дитсадка. 5,6 мільярда передбачили на сферу ЖКГ. Майже мільярд піде на відновлення зруйнованих і пошкоджених будинків і об’єктів критичної інфраструктури. Також у кошторисі заклали кошти для Сил оборони. Для підтримки військових частин ЗСУ і тероборонців наразі знайшли 300 мільйонів гривень.