Драпатий, Немічев і Ширяєв стали почесними громадянами Харківщини – офіційно

Почесних громадян Харківської області побільшало. Присвоєння цього звання сімом військовослужбовцям депутати облради підтримали під час сесії 24 грудня.

“Це представники Сил оборони України, які взяли на себе відповідальність за безпеку держави, – повідомила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. – Депутати одноголосно прийняли це рішення. Це — не формальність, а визнання заслуг, поваги та вдячності захисникам України”.

Звання «Почесний громадянин Харківської області» надано сімом військовослужбовцям:

Михайлу Драпатому – командувачу Об’єднаних сил ЗСУ, командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-майору;

Олегу Ширяєву – командиру військової частини А7400 майору, Герою України;

Максиму Голубку – першому заступнику командира корпусу – начальнику штабу 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія» полковнику;

Олександру Букатарю – командиру ВЧ 3029 Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України підполковнику;

Олександру Липовому – командиру 302 зенітної ракетної Харківської бригади повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗСУ полковнику;

Олександру Мамалую – заступнику голови Верховного суду України майору запасу;

Костянтину Немічеву – заступнику командира військової частини з психологічної підтримки персоналу – начальнику відділення психологічної підтримки персоналу військової частини А4219 майору.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, звання “Почесний громадянин Харківської області” також присвоювали на сесії облради 21 серпня. Ними стали Анатолій Баргилевич, генеральний інспектор МОУ, Василь Кеке, тренер-викладач Дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю, Михайло Макаренко, начальник виробничого підрозділу вокзалу Харків-Пасажирський, Олександр Настенко, командир 475-го окремого штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ЗСУ, Юрій Сапронов, приватний підприємець, Анатолій Сидоренко, керівник проєктів та програм у сфері матеріального виробництва ДП «Укроборонсервіс», Володимир Тимошко, радник голови Нацполіції України.