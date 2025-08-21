Почесні громадяни Харківщини затверджені, на черзі – Харкова: хто вони

Почесних громадян Харківської області побільшало на сім. На черзі – присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» шістьом діячам.

Звання «Почесний громадянин Харківської області» присвоїли на сесії обласної ради 21 серпня, повідомила її керівниця Тетяна Єгорова-Луценко.

“Почесними” стали:



– Анатолій Баргилевич, генеральний інспектор МОУ, генерал-лейтенант (командувач Сил територіальної оборони ЗСУ у 2023–2024 роках);



– Василь Кеке, тренер-викладач Дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю, заслужений тренер України з плавання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;



– Михайло Макаренко, начальник виробничого підрозділу вокзалу Харків-Пасажирський;



– Олександр Настенко, командир 475-го окремого штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ЗСУ, майор (начальник розвідки 3-го штурмового батальйону 92-ї ОШБр у 2022–2024 роках), Герой України;



– Юрій Сапронов, приватний підприємець, волонтер;



– Анатолій Сидоренко, керівник проєктів та програм у сфері матеріального виробництва ДП «Укроборонсервіс», капітан (заступник командира 97-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади у 2023–2025 роках);



– Володимир Тимошко, радник голови Нацполіції України, генерал поліції третього рангу (начальник ГУ НП у Харківській області у 2022–2024 роках).



Також 21 серпня, як повідомляє пресслужба Харківської міськради, експертна рада ухвалила шість кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова». Затвердити їх мають на сесії 22 серпня. Це:



– Родіон Кулагін – начальник відділу планування об’єднаної вогневої підтримки – заступник начальника управління об’єднаної вогневої підтримки Центрального управління об’єднаної вогневої підтримки командування ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ ЗСУ, Герой України. Брав участь у деблокуванні Харкова. Також під його керівництвом артилерія виконала низку успішних завдань з вогневого ураження противника під час звільнення Харківської області, що призвело до переломного моменту в боях.



– Вадим Гладков – перший заступник командувача Нацгвардії України (начальник штабу), бригадний генерал. Разом зі своїм особовим складом брав участь у боях на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Продовжує давати відсіч окупантам на визначених рубежах оборони.



– Юрій Ковцур – заступник начальника управління поточних операцій штабу 17-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, полковник. 24 лютого 2022 року обороняв Північну Салтівку, під його командуванням було визволено низку сіл. Також батальйон брав участь у Харківському контрнаступі та визволенні Балаклії, Шевченкового та інших населених пунктів.



– Станіслав Перлін – помічник голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції України. Окрім безпосередньої службової діяльності, активно займається питаннями співпраці з громадськими організаціями, волонтерським рухом та військовими формуваннями. Неодноразово сприяв реалізації ініціатив, спрямованих на підтримку ЗСУ.



– Олександр Гряник – директор Харківського ліцею №62. З початку повномасштабного вторгнення організовував допомогу мешканцям мікрорайону «П’ятихатки», під його керівництвом колектив закладу активно займається волонтерською діяльністю та підтримує військових. Крім того, протягом останніх років учні ліцею ставали переможцями численних конкурсів та олімпіад.



– Юрій Сапронов – підприємець, меценат, волонтер. Заснував і фінансував низку спортивних та соціальних проєктів, серед яких – перші в Україні секція тенісу для спортсменів-візочників та секція гольфу для людей із втратою слуху. З початком війни організував волонтерську групу, яка допомагає ЗСУ та Нацгвардії.

«Кожна з цих кандидатур, безперечно, заслуговує на визнання. Це наші захисники – військовослужбовці ЗСУ та НГУ, які зі зброєю в руках боронили і продовжують боронити Харків і всю країну. А також видатні харків’яни, які допомагають армії та щодня працюють задля перемоги України», – зазначив мер Ігор Терехов.