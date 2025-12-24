Як Терехов сприймає мирний план, що озвучив Зеленський

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував мирний план, який 24 грудня виклав президент України Володимир Зеленський.

«Сьогоднішні удари по енергооб’єктах — це удар не просто «по інфраструктурі». Це удар по світлу у квартирах, по воді й теплу в домівках, по роботі лікарень та транспорту. Це спроба позбавити людей нормального життя. І Харків, як прифронтове місто, знає ціну такому терору. Саме тому мирний план, представлений президентом України, сприймаю як формулу виходу з глухого кута, де війна вимірюється не лише кілометрами на мапі, а людськими долями, зруйнованими домівками й розірваними родинами. Найбільше цього чекають прифронтові міста — і Харків серед них», – написав міський голова.

Він зазначив: 20 пунктів плану — це не про «поставити війну на паузу», а про стійкий, довготривалий мир.

«Про гарантії, які не дозволять війні повернутися, і про відповідальність, яка працює не в промовах, а в реальності. Бо ми вже знаємо, чим закінчується «мир без гарантій». Я хочу, щоб цього разу процес не зірвали — ні цинізм агресора, ні спокуса «простих рішень», ні втома світу. Бо для Харкова мир — це повернення людей додому. Це коли наші захисники й захисниці повертаються до своїх родин назавжди. Це коли місто не виживає, а відновлюється — будує, лікує, вчить, запускає економіку, повертає нормальність», – повідомив Терехов.

Мер впевнений: якщо фінальне рішення справді потребуватиме всеукраїнського референдуму – українці зроблять свідомий вибір.

Нагадаємо, вперше повний перелік пунктів мирного плану президент України Володимир Зеленський виклав 24 грудня на зустрічі із журналістами. Зеленський зазначив, що проєкт базового документа про закінчення війни «багато в чому відображає загальну українсько-американську позицію», а також у чомусь американську позицію. Деякі деталі ще підлягають вирішенню. Усі 20 пунктів плану – тут.