Как Терехов воспринимает мирный план, озвученный Зеленским

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал мирный план, который назвал 24 декабря президент Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодняшние удары по энергообъектам – это удар не просто «по инфраструктуре». Это удар по свету в квартирах, по воде и теплу в домах, по работе больниц и транспорта. Это попытка лишить людей нормальной жизни. И Харьков как прифронтовый город знает цену такому террору. Именно поэтому мирный план, представленный президентом Украины, воспринимаю как формулу выхода из тупика, где война измеряется не только километрами на карте, а человеческими судьбами, разрушенными домами и разорванными семьями. Больше всего этого ждут прифронтовые города – и Харьков среди них», — написал мэр.

Он отметил: 20 пунктов плана – это не о «поставить войну на паузу», а об устойчивом, долговременном мире.

«О гарантиях, которые не позволят войне вернуться, и об ответственности, работающей не в речах, а в реальности. Потому что мы уже знаем, чем заканчивается мир без гарантий. Я хочу, чтобы на этот раз процесс не сорвали — ни цинизм агрессора, ни соблазн простых решений, ни усталость мира. Так как для Харькова мир – это возвращение людей домой. Это когда наши защитники и защитницы возвращаются в свои семьи навсегда. Это когда город не выживает, а восстанавливается – строит, лечит, учит, запускает экономику, возвращает нормальность», — сообщил Терехов.

Мэр уверен: если финальное решение действительно потребует всеукраинского референдума — украинцы сделают осознанный выбор.

Напомним, впервые полный список пунктов мирного плана президент Украины Владимир Зеленский изложил 24 декабря на встрече с журналистами. Зеленский отметил, что проект базового документа об окончании войны «во многом отражает общую украинско-американскую позицию», а также в чем-то американскую позицию. Некоторые детали еще не подлежат решению. Все 20 пунктов плана — здесь.