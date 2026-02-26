Мільйони на трамваї й тролейбуси з Чехії: до бюджету Харкова внесли зміни
Депутати Харківської міськради під час сесії сьогодні, 26 лютого, внесли зміни до бюджету міста на 2026 рік.
У міськраді пояснили: це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов і розпоряджень Кабміну та розпоряджень начальника ХОВА.
«Зокрема, місто отримає субвенцію в розмірі 277,9 млн грн на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, субвенції на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів і приватних шкіл (54,5 млн грн), забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (45,1 млн грн), підтримку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (12 млн грн), надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (2,2 млн грн)», – зазначили в мерії.
Тож за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшили видатки на:
- доставку трамваїв і тролейбусів з Чехії – вісім млн грн,
- розрахунки за придбану спеціалізовану дорожньо-експлуатаційну техніку – 50 млн грн,
- погашення заборгованості, що склалася на початок 2026 року за видатками на утримання міської інфраструктури, – 395,6 млн грн.
