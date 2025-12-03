Live

Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»

Политика 19:13   03.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали» Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал принятие Верховной Радой госбюджета на 2026 год. В частности заявил, что в документе учли мнение прифронтовых регионов.

«Мы получили бюджет, как мы настаивали (как Ассоциация прифронтовых городов и громад). 64% НДФЛ предусмотрено в бюджете. Там есть целевое назначение — на компенсацию разницы в тарифах», — сказал Терехов.

Комментарий Терехова касается изменений, которые внесли в главный финансовый документ страны после первого чтения.

«Передали дополнительные 4% НДФЛ в местные бюджеты (до 64%) для компенсации разницы в тарифах на энергоносители», — сообщил о принятых изменениях Центр экономической стратегии.

Таким образом, больше денег, собираемых в городах и громадах, останутся на местах. История вопроса давняя — с 1 января 2022 года государство увеличило уровень зачисления НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64%. Это предусматривал меморандум о сдерживании цен на природный газ для централизованного отопления. Органы местного самоуправления обязаны были направлять эти дополнительные 4% налога на расходы по электрической и тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению, природному газу, другим энергоносителям. Кабмин в 2023 году планировал вернуть эту долю в госбюджет, но пошел на уступки органам местной власти во время сложных переговоров об изъятии «военного» НДФЛ. Однако 27 июня 2025 года правительство одобрило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой предусмотрело возвращение 4% НДФЛ в госбюджет. Отстаивание необходимости сохранить 64% НДФЛ в прифронтовых громадах стало одной из первых главных задач созданной в Харькове Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Читайте также: Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект Государственного бюджета на 2026 год. Депутаты проголосовали «за», несмотря на значительную критику документа со стороны оппозиции. В частности, оппозиционные политсилы призывали увеличить финансирование армии, исключив часть расходных статей. Критиковали, например, выделение средств на стратегические коммуникации, финансирование национального телемарафона, повышение расходов на содержание ГБР, Офиса президента, Генпрокуратуры и так далее.

Об основных параметрах принятого документа сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
Что стало причиной взрыва в Харькове, выясняет полиция: появились фото
Что стало причиной взрыва в Харькове, выясняет полиция: появились фото
03.12.2025, 16:33
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
03.12.2025, 20:05
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
03.12.2025, 11:41
Новости Харькова – главное 3 декабря: Сырский про Купянск, неожиданный взрыв
Новости Харькова – главное 3 декабря: Сырский про Купянск, неожиданный взрыв
03.12.2025, 19:35
Не «прилет» — Терехов о взрыве в Харькове 3 декабря (видео)
Не «прилет» — Терехов о взрыве в Харькове 3 декабря (видео)
03.12.2025, 17:54

Новости по теме:

25.11.2025
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
19.11.2025
Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных
19.11.2025
Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова
14.11.2025
Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги
16.10.2025
Харьков получил дополнительные деньги на зарплату учителям и коммунальщикам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 19:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал принятие Верховной Радой госбюджета на 2026 год. В частности заявил, что в документе учли мнение прифронтовых регионов".