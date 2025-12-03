Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал принятие Верховной Радой госбюджета на 2026 год. В частности заявил, что в документе учли мнение прифронтовых регионов.
«Мы получили бюджет, как мы настаивали (как Ассоциация прифронтовых городов и громад). 64% НДФЛ предусмотрено в бюджете. Там есть целевое назначение — на компенсацию разницы в тарифах», — сказал Терехов.
Комментарий Терехова касается изменений, которые внесли в главный финансовый документ страны после первого чтения.
«Передали дополнительные 4% НДФЛ в местные бюджеты (до 64%) для компенсации разницы в тарифах на энергоносители», — сообщил о принятых изменениях Центр экономической стратегии.
Таким образом, больше денег, собираемых в городах и громадах, останутся на местах. История вопроса давняя — с 1 января 2022 года государство увеличило уровень зачисления НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64%. Это предусматривал меморандум о сдерживании цен на природный газ для централизованного отопления. Органы местного самоуправления обязаны были направлять эти дополнительные 4% налога на расходы по электрической и тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению, природному газу, другим энергоносителям. Кабмин в 2023 году планировал вернуть эту долю в госбюджет, но пошел на уступки органам местной власти во время сложных переговоров об изъятии «военного» НДФЛ. Однако 27 июня 2025 года правительство одобрило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой предусмотрело возвращение 4% НДФЛ в госбюджет. Отстаивание необходимости сохранить 64% НДФЛ в прифронтовых громадах стало одной из первых главных задач созданной в Харькове Ассоциации прифронтовых городов и громад.
Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект Государственного бюджета на 2026 год. Депутаты проголосовали «за», несмотря на значительную критику документа со стороны оппозиции. В частности, оппозиционные политсилы призывали увеличить финансирование армии, исключив часть расходных статей. Критиковали, например, выделение средств на стратегические коммуникации, финансирование национального телемарафона, повышение расходов на содержание ГБР, Офиса президента, Генпрокуратуры и так далее.
Об основных параметрах принятого документа сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: бюджет, госбюджет, ндфл, терехов, Юлия Свириденко;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 19:13;