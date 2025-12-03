Що розповіла Мендель про Єрмака: головні цитати з сенсаційного інтерв’ю 📹
Юлія Мендель і Володимир Зеленський. Фото: Юлія Мендель/фейсбук
Вводив в оману президента Зеленського, скасовував поставлені ним завдання, переконав, що не буде повномасштабного вторгнення РФ і був “основним відділом кадрів” – це лише частина того, що сказала експрессекретарка президента Юлія Мендель про звільненого голову ОП Андрія Єрмака. Юлія дала розгромне інтерв’ю журналістці “Радіо Свобода” Власті Лазур і зізналася: “Мені страшно”. Наводимо найяскравіші цитати зі сказаного Мендель.
Про війну та “шашлики на травневі”
- “Мені дуже болить, що 4 роки йде війна, а Єрмак був досі головним перемовником, і ми всі забули, що до 22 року Андрій Єрмак теж був головним перемовником з Росією, і що саме він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде. Як він може нести головну перемовну функцію зараз, я не дуже розумію. І ще й зважаючи на те, що Захід уже дуже давно йому не довіряє”.
- “Мені здається, що країна могла підготуватися значно краще до того, що відбувалося, і я подорожувала багато під час уже війни, і в прикордонній області подорожувала, і розуміла, що багато спроб підготувати країну, захистити кордони, намагатися побудувати якісь фортифікації, тренування провести додаткові для військових, – вони всі блокувалися, тому що Андрій Єрмак сказав, що війни не буде. “Нам не треба паніка, не треба паніка”, пам’ятайте все це, що відбувалося. Мені здається, що це найголовніше”.
Відео: “Радіо Свобода”
Про “фільтр рішень Зеленського”
- “Андрій Борисович дуже часто вводить, мабуть, в оману президента Володимира Зеленського. Він подавав інформацію так, як йому вигідно, або так, як він її інтерпретував”.
- “Володимир Олександрович упевнений, що Андрій Борисович це його права рука, але це не так”.
- “І також неодноразово багато посадовців отримували дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович – Володимир Зеленський”.
- “З прикладів, щоб не бути голослівною, я отримала такі дзвінки, коли Володимир Зеленський щось у мене просив, я починала робити та отримувала там за пів години чи годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав, навіщо я це роблю і казав мені не робити”.
- “Андрій Єрмак – це як фільтр рішень президента. Тобто у Володимира Зеленського є якісь рішення, він їх доводить до Андрія Борисовича, а далі все складається так: хоче Єрмак виконувати чи не хоче, вигідно йому виконувати чи ні, може, він чи не може… Він зупиняє наказ і далі більшість політиків, чиновників опиняються просто в такій пастці: вони не можуть піти проти Андрія Борисовича. Вони не можуть робити те, що він забороняє робити. Однак, коли доходить до того, що, наприклад, президент питає, чому це не зроблено або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен”.
Про спроби впливати на політику після звільнення та “телефонне право”
- “Мені здається, що Андрій Борисович все-таки не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику. Оскільки, давайте будемо відвертими, останні кілька років він був “основним відділом кадрів“, і багато людей, які сьогодні при владі, є його лояльними людьми, його друзями, людьми, які зробили кар’єру завдяки йому. Ну, наприклад, кандидатура прем’єр-міністра України (Юлія Свириденко – Ред.) – так, ну це абсолютно людина Андрія Борисовича”.
- “У нас не скасоване “телефонне право“, і я думаю, що Андрій Борисович буде робити абсолютно все для того, щоб намагатися далі впливати на політику. З 2019 року Андрій Борисович вибудовує свою власну вертикаль влади”.
Відео: “Радіо Свобода”
“Дуже небезпечний” Єрмак
- “Якщо ми говоримо про Андрія Єрмака, то це була, мабуть, найбільш небезпечна і залишається досі найбільш небезпечна людина у вертикалі сьогоднішньої влади. І я думаю, що він буде робити все можливе, щоб повернутися”.
- “Повірте мені, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся, Богу дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина, дуже небезпечна”.
- “Від елементарного: кампанія з очорнення, політичні технології запуску проти тих, хто йде проти Андрія Борисовича – або проросійський, або… “зрадник”, або ще щось, і закінчуючи тим, що він має певний вплив на правоохоронні органи, і створюються там кримінальні провадження просто на рівному місці. “Зрада” на рівному місці й так далі, й так далі, й так далі. І повірте мені: дуже багато людей, доль знищено особисто через Борисовича”.
- “Більшість людей… ну, тих, хтось звільнявся, когось звільняли, на когось відкрили кримінальні провадження, когось імідж просто знищили там. Ну, тобто, це жах”.
