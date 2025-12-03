Live

“Прийшла “епоха одкровень” в стилі Єрмак – чорт” – Сюмар

Політика 14:30   03.12.2025
Вікторія Сюмар
народна депутатка України
“Прийшла “епоха одкровень” в стилі Єрмак – чорт” – Сюмар

Прийшла “епоха одкровень” в стилі єрмак-чорт…  В інтервʼю Мендель є надцікавий момент. Вона каже – саме Єрмак був переговорником з москвою та переконав Зеленського, що вторгнення не буде. Це те, що я знала і про що думала всі ці роки… Андрєй Єрмак настільки вірив Дмитру Козаку, своєму партнеру та переговорнику в москві, що і Зеленського переконав, і всіх своїх пропагандистів змусив робити ефіри про те, що це фейк і виганяв на ті ефіри з відповідними тезами всіх, кого міг.  У мене лише одне питання. Чому після вторгнення Володимир Зеленський не проаналізував хто і в чому його переконував? І замість звільнення та засудження Єрмака, той став головним дипломатом і переговорником країни, яка щодня стікає великою кровʼю.

Автор: Вікторія Сюмар, народна депутатка України
