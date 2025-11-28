Live

Єрмак пішов у відставку: звернення президента Зеленського до українців (відео)

Політика 17:57   28.11.2025
Олена Нагорна
Андрій Єрмак звільнений з посади керівника Офісу президента.

Оновлено о 17:57. Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента.

17:40.У зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента.

“Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україну на перемовинах, які мають відбутися вже скоро, представлятимуть начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та розвідка.

“Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною”, – поінформував президент.

Що стосується Кабміну, то, за словами Зеленського, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у діалозі з народними депутатами має забезпечити три речі: ухвалити державний бюджет на 2026 рік й подати кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції.

“Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки. Чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни”, – додав президент.

Окрім цього, за словами Зеленського, СБУ має провести свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах.

“Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко”, – додав президент.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі. Вранці 28 листопада в НАБУ підтвердили, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводять обшуки в Єрмака. Деталі пообіцяли розповісти згодом.

