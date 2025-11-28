Live

Майже два десятки разів атакувала РФ на Харківщині з початку доби – Генштаб

Олена Нагорна
Вісімнадцять разів атакували російські військові на Харківщині від початку доби й станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Шість атак українські воїни відбили в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Лиман та у напрямку населених пунктів Дворічанське й Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку. Дотепер тривають ще чотири бої.

На Куп’янському напрямку військові РФ вісім разів намагався просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та Кругляківка. Ще п’ять боїв точаться дотепер.

Нагадаємо, вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів у районі Вовчанська. Стільки ж атак РФ зафіксували й на Куп’янському напрямку. ЗСУ відбили штурми ворога Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

Автор: Олена Нагорна
