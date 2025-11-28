Live

FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині

Події 14:49   28.11.2025
Вікторія Яковенко
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині FPV-дрон – ілюстративне фото

Двоє чоловіків загинули у Чугуївському районі внаслідок російських атак FPV-дронами.

За даними Харківській обласної прокуратури, сьогодні, 28 листопада, у селі Караїчне загинув 49-річний місцевий житель.

А напередодні ввечері в селі Графське FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув  чоловік.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, у традиційному ранковому зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби під ворожим ударом були два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Мотузівка постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик. Ворог випустив на регіон одну «герань-2» та шість БпЛА (їхній тип наразі встановлюють).

Читайте також: Реванш за Харківський наступ? Чому РФ атакує біля Великого Бурлука: аналітика

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян
На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян
28.11.2025, 15:56
Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині
Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині
28.11.2025, 11:50
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
28.11.2025, 13:38
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
28.11.2025, 14:49
Кадровий пульс України 2025: ключові тренди та зміни на ринку праці
Кадровий пульс України 2025: ключові тренди та зміни на ринку праці
28.11.2025, 14:40
Як отримати 6500 за програмою “Зимова підтримка”, розповіли в ХОВА
Як отримати 6500 за програмою “Зимова підтримка”, розповіли в ХОВА
21.11.2025, 14:00

Новини за темою:

14.11.2025
80-річна мешканка Харківщини знайшла біля під’їзду російський FPV і загинула
12.11.2025
980 км шляхів на Харківщині потрібно закрити від дронів: де вже є сітки
02.11.2025
Як уберегтися від FPV-дрона – актуальні поради для харків’ян
29.10.2025
Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області
27.10.2025
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули у Чугуївському районі внаслідок російських атак FPV-дронами.".