FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині

Двоє чоловіків загинули у Чугуївському районі внаслідок російських атак FPV-дронами.

За даними Харківській обласної прокуратури, сьогодні, 28 листопада, у селі Караїчне загинув 49-річний місцевий житель.

А напередодні ввечері в селі Графське FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, у традиційному ранковому зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби під ворожим ударом були два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Мотузівка постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик. Ворог випустив на регіон одну «герань-2» та шість БпЛА (їхній тип наразі встановлюють).