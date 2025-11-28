FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
Двоє чоловіків загинули у Чугуївському районі внаслідок російських атак FPV-дронами.
За даними Харківській обласної прокуратури, сьогодні, 28 листопада, у селі Караїчне загинув 49-річний місцевий житель.
А напередодні ввечері в селі Графське FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, у традиційному ранковому зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби під ворожим ударом були два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Мотузівка постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик. Ворог випустив на регіон одну «герань-2» та шість БпЛА (їхній тип наразі встановлюють).
Читайте також: Реванш за Харківський наступ? Чому РФ атакує біля Великого Бурлука: аналітика
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 14:49;