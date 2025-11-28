Постраждав хлопчик, зруйновані будинки: Синєгубов про обстріли регіону
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні за 28 листопада поінформував, що росіяни атакували два населені пункти Харківщини.
“Внаслідок обстрілу в с. Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик“, – повідомив Синєгубов.
Протягом доби зафіксували “прильоти” такого озброєння:
- БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в селі Мотузівка Берестинського району пошкоджені чотири приватні будинки, а також господарська споруда, додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 08:38