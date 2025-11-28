Постраждав хлопчик, зруйновані будинки: Синєгубов про обстріли регіону

Live

Події 08:38   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні за 28 листопада поінформував, що росіяни атакували два населені пункти Харківщини. 

Внаслідок обстрілу в с. Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик“, – повідомив Синєгубов.

Протягом доби зафіксували “прильоти” такого озброєння:

  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в селі Мотузівка ​​Берестинського району пошкоджені чотири приватні будинки, а також господарська споруда, додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
