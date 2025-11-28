Пострадал мальчик, разрушены дома: Синегубов об обстрелах региона

Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке за 28 ноября проинформировал, что россияне атаковали два населенных пункта Харьковщины.

«В результате обстрела в с. Мотузовка Сахновщинской громады пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик», – сообщил Синегубов.

В течение суток зафиксировали «прилеты» такого вооружения:

БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в селе Мотузовка Берестинского района повреждены четыре частных дома, а также хозяйственная постройка, добавил начальник ХОВА.