Пострадал мальчик, разрушены дома: Синегубов об обстрелах региона

Происшествия 08:38   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пострадал мальчик, разрушены дома: Синегубов об обстрелах региона Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке за 28 ноября проинформировал, что россияне атаковали два населенных пункта Харьковщины. 

«В результате обстрела в с. Мотузовка Сахновщинской громады пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик», – сообщил Синегубов.

В течение суток зафиксировали «прилеты» такого вооружения:

  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в селе Мотузовка Берестинского района повреждены четыре частных дома, а также хозяйственная постройка, добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Шесть на Купянщине и столько же – на севере области: Генштаб о боях в регионе

