Пострадал мальчик, разрушены дома: Синегубов об обстрелах региона
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке за 28 ноября проинформировал, что россияне атаковали два населенных пункта Харьковщины.
«В результате обстрела в с. Мотузовка Сахновщинской громады пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик», – сообщил Синегубов.
В течение суток зафиксировали «прилеты» такого вооружения:
- БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в селе Мотузовка Берестинского района повреждены четыре частных дома, а также хозяйственная постройка, добавил начальник ХОВА.
Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 08:38