Шесть на Купянщине и столько же – на севере области: Генштаб о боях в регионе
Утром 28 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз в районе Волчанска.
Столько же атак РФ зафиксировали и на Купянском направлении. ВСУ отбили штурмы врага возле Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.
