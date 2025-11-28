Шесть на Купянщине и столько же – на севере области: Генштаб о боях в регионе

Утром 28 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз в районе Волчанска.

Столько же атак РФ зафиксировали и на Купянском направлении. ВСУ отбили штурмы врага возле Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.