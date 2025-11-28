Live

Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні

Україна 08:11   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні

Вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів у районі Вовчанська.

Стільки ж атак РФ зафіксували і на Куп’янському напрямку. ЗСУ відбили штурми ворога біля Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.

Читайте також: Росіяни заявили про окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні
Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні
28.11.2025, 08:11
Сьогодні 28 листопада 2025: яке свято і день в історії
Сьогодні 28 листопада 2025: яке свято і день в історії
28.11.2025, 06:00
Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
28.11.2025, 07:22
Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ, атаки РФ
Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ, атаки РФ
28.11.2025, 08:29
Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік
27.11.2025, 23:24
Оборудка на фортифікаціях і новий маршрут УЗ з Харкова – підсумки 27 листопада
Оборудка на фортифікаціях і новий маршрут УЗ з Харкова – підсумки 27 листопада
27.11.2025, 23:00

Новини за темою:

27.11.2025
На Куп’янщині окупанти атакували шість разів, на півночі – удвічі більше
26.11.2025
Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ
26.11.2025
ISW: за відмову воювати бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА
25.11.2025
Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі
24.11.2025
Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 08:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв.".