Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні

Вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів у районі Вовчанська.

Стільки ж атак РФ зафіксували і на Куп’янському напрямку. ЗСУ відбили штурми ворога біля Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.