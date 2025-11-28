Live

Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State

Україна 07:22   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State Фото: Генштаб ЗСУ

В Інституті вивчення війни (ISW) передають: росіяни стверджують, що повністю захопили Вовчанськ. Проте підтвердити цю інформацію наразі аналітики не можуть. 

Так часом автори проєкту Deep State таки зафіксували незначне просування ЗС РФ у Вовчанську. Але про повну втрату контролю над містом також поки не йдеться.

“Відео, опубліковані 24 і 25 листопада, показують, як українські військовослужбовці завдають ударів по російських позиціях у лісистій місцевості вздовж автомагістралі Т-21-04 Вовчанськ-Чугуїв на південний схід від Синельникового (північний схід від Харкова). Це не змінило лінію фронту на Харківщині”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні
Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні
28.11.2025, 08:11
Сьогодні 28 листопада 2025: яке свято і день в історії
Сьогодні 28 листопада 2025: яке свято і день в історії
28.11.2025, 06:00
Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
28.11.2025, 07:22
Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ
Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ
28.11.2025, 07:32
Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік
27.11.2025, 23:24
Оборудка на фортифікаціях і новий маршрут УЗ з Харкова – підсумки 27 листопада
Оборудка на фортифікаціях і новий маршрут УЗ з Харкова – підсумки 27 листопада
27.11.2025, 23:00

Новини за темою:

14.11.2025
Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State
07.11.2025
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
28.10.2025
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
20.10.2025
Ворог просунувся в Куп’янську та Вовчанську – DeepState
02.10.2025
Росіян фіксують у різних частинах Куп’янська, ходять у цивільному – DeepState


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 07:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) передають: росіяни стверджують, що повністю захопили Вовчанськ. Проте підтвердити цю інформацію наразі аналітики не можуть. ".