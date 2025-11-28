Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
Фото: Генштаб ЗСУ
В Інституті вивчення війни (ISW) передають: росіяни стверджують, що повністю захопили Вовчанськ. Проте підтвердити цю інформацію наразі аналітики не можуть.
Так часом автори проєкту Deep State таки зафіксували незначне просування ЗС РФ у Вовчанську. Але про повну втрату контролю над містом також поки не йдеться.
“Відео, опубліковані 24 і 25 листопада, показують, як українські військовослужбовці завдають ударів по російських позиціях у лісистій місцевості вздовж автомагістралі Т-21-04 Вовчанськ-Чугуїв на південний схід від Синельникового (північний схід від Харкова). Це не змінило лінію фронту на Харківщині”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
