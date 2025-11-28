Live

Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State

Украина 07:22   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State Фото: Генштаб ВСУ

В Институте изучения войны (ISW) передают: россияне утверждают, что полностью захватили Волчанск. Однако Подтвердить эту информацию на данный момент аналитики не могут. 

Так временем авторы проекта Deep State все-таки зафиксировали незначительное продвижение ВС РФ в Волчанске. Но о полной потере контроля над городом также пока речи не идет.

«Видео, опубликованные 24 и 25 ноября, показывают, как украинские военнослужащие наносят удары по российским позициям в лесистой местности вдоль автомагистрали Т-21-04 Волчанск-Чугуев к юго-востоку от Синельниково (северо-восток от Харькова). Это не изменило зону боевых действий», – добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
27.11.2025, 15:20
Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
27.11.2025, 16:17
Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря
Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря
27.11.2025, 18:16
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
27.11.2025, 22:10
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025, 06:00
Шесть на Купянщине и столько же – на севере области: Генштаб о боях в регионе
Шесть на Купянщине и столько же – на севере области: Генштаб о боях в регионе
28.11.2025, 08:11

Новости по теме:

14.11.2025
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
07.11.2025
В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)
28.10.2025
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту
20.10.2025
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
02.10.2025
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) передают: россияне утверждают, что полностью захватили Волчанск. Однако Подтвердить эту информацию на данный момент аналитики не могут. ".