Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
В Институте изучения войны (ISW) передают: россияне утверждают, что полностью захватили Волчанск. Однако Подтвердить эту информацию на данный момент аналитики не могут.
Так временем авторы проекта Deep State все-таки зафиксировали незначительное продвижение ВС РФ в Волчанске. Но о полной потере контроля над городом также пока речи не идет.
«Видео, опубликованные 24 и 25 ноября, показывают, как украинские военнослужащие наносят удары по российским позициям в лесистой местности вдоль автомагистрали Т-21-04 Волчанск-Чугуев к юго-востоку от Синельниково (северо-восток от Харькова). Это не изменило зону боевых действий», – добавили в Институте изучения войны.
28 ноября 2025 в 07:22