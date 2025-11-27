Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате вражеских обстрелов по сельхозпредприятию в регионе.
«В результате обстрела ЧП «Агрофирма Світанок» вспыхнул масштабный пожар, длившийся около 30 часов. Огонь уничтожил шесть хозяйственных построек на площади более 9 тысяч квадратных метров, погибли тысячи свиней, которые находились на территории агрофирмы. Но кроме разрушений инфраструктуры, враг нанес тяжелый удар по нашей окружающей среде. Тонны образовавшихся в результате горения токсичных выбросов попали в атмосферу, создав реальную угрозу для здоровья жителей района», — отметили экологи.
По их подсчетам, за загрязнение воздуха окружающей среде ущерб составляет 5 109 681 грн. Также осуществляются подготовительные меры по расчету ущерба за загрязнение и засорение земельных ресурсов.
«Это не просто преступление. Это – экоцид. Целенаправленное уничтожение природы как часть военной стратегии», – подчеркнули экологи.
Всю информацию они уже передали правоохранителям.
Напомним, вероятно, речь идет об обстреле, который произошел в ночь на 3 октября. Враг выпустил 10 БпЛА типа Герань-2 на сельхозпредприятие в Нововодолажской громаде. В результате ударов погибли около 13 тысяч свиней.
27 ноября 2025 в 16:17