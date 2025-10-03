13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, трагедия произошли в результате российских ударов по Нововодолажской громаде.
Дополнено в 11:30. В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что врагу выпустил по предприятию сразу десять БпЛА.
«По предварительным данным, враг применил десять БпЛА типа «Герань-2″. В результате атаки возник масштабный пожар — горели здания для содержания скота. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – добавили правоохранители.
Вражеские БпЛА атаковали сельхозпредприятие в Нововодолажской громаде. На месте «прилетов» возникли пожары – загорелись восемь зданий для содержания животных на площади 13,6 тысячи квадратных метров.
В результате обстрелов погибли около 13 тысяч свиней, уточнили в ГСЧС.
Кроме того, погиб сотрудник предприятия.
«К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель громады», – уточнили спасатели.
Напомним в утренней сводке за 3 октября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что из-за обстрелов в регионе бушевали девять пожаров в Берестинском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
Читайте также: 13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, трагедия произошли в результате российских ударов по Нововодолажской громаде. ".