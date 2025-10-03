13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)

По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, трагедия произошли в результате российских ударов по Нововодолажской громаде.

Дополнено в 11:30. В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что врагу выпустил по предприятию сразу десять БпЛА.

«По предварительным данным, враг применил десять БпЛА типа «Герань-2″. В результате атаки возник масштабный пожар — горели здания для содержания скота. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – добавили правоохранители.

<br />

Вражеские БпЛА атаковали сельхозпредприятие в Нововодолажской громаде. На месте «прилетов» возникли пожары – загорелись восемь зданий для содержания животных на площади 13,6 тысячи квадратных метров.

В результате обстрелов погибли около 13 тысяч свиней, уточнили в ГСЧС.

Кроме того, погиб сотрудник предприятия.

«К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель громады», – уточнили спасатели.

Напомним в утренней сводке за 3 октября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что из-за обстрелов в регионе бушевали девять пожаров в Берестинском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.