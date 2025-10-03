Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)

Происшествия 11:29   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)

По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, трагедия произошли в результате российских ударов по Нововодолажской громаде. 

Дополнено в 11:30. В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что врагу выпустил по предприятию сразу десять БпЛА.

«По предварительным данным, враг применил десять БпЛА типа «Герань-2″. В результате атаки возник масштабный пожар — горели здания для содержания скота. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – добавили правоохранители.

Вражеские БпЛА атаковали сельхозпредприятие в Нововодолажской громаде. На месте «прилетов» возникли пожары – загорелись восемь зданий для содержания животных на площади 13,6 тысячи квадратных метров.

Убили свиней на Харьковщине

В результате обстрелов погибли около 13 тысяч свиней, уточнили в ГСЧС.

Убили свиней на Харьковщине

Кроме того, погиб сотрудник предприятия.

«К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель громады», – уточнили спасатели.

Напомним в утренней сводке за 3 октября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что из-за обстрелов в регионе бушевали девять пожаров в Берестинском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

Читайте также: 13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере, раненые
Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере, раненые
03.10.2025, 08:58
Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове
Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове
03.10.2025, 09:30
«Человек не понимает, что здесь происходит»: почему Жадан «послал» Жолдака
«Человек не понимает, что здесь происходит»: почему Жадан «послал» Жолдака
03.10.2025, 10:30
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
03.10.2025, 06:00
В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова
В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова
03.10.2025, 07:12
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
03.10.2025, 11:29

Новости по теме:

03.10.2025
ГСЧС: из-за обстрелов на Харьковщине бушевали девять пожаров
02.10.2025
На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)
02.10.2025
Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
02.10.2025
Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)
02.10.2025
Пострадал ребенок: о пожарах в регионе проинформировали в ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, трагедия произошли в результате российских ударов по Нововодолажской громаде. ".