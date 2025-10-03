ГСЧС: из-за обстрелов на Харьковщине бушевали девять пожаров

В течение суток в регионе зафиксировали 31 пожар, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате ударов начались девять возгораний в Берестинском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.

«Днем российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Великобурлукской громады Купянского района. В окрестностях приграничного села Малый Бурлук горела сухая трава на открытой местности на площади 1,5 га. В селе Лозовое зафиксировано два попадания. Одно из них пришлось на проезжую часть дороги, в результате чего на частной территории занялся сеновал площадью 70 м. кв. Другое – в ранее разрушенное врагом здание фермы, в котором занялись конструктивные элементы на площади десять м. кв. К счастью жертв и пострадавших нет», – уточнили спасатели.

Также в ГСЧС напомнили, что накануне в Харькове на улице Отакара Яроша произошел смертельный пожар. В огне погибла женщина, еще одну удалось спасти.

Напомним, 2 октября в 14:29 спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Отакара Яроша. По вызову сразу выехали два отделения Службы спасения на автоцистернах и автолестница. К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 15 м кв. в квартире на первом этаже. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 64-летней женщины. Из задымленной зоны пожарные спасли 66-летнюю жительницу. В 15:49 возгорание полностью потушили. Причина пожара устанавливается.

