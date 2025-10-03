ДСНС: через обстріли на Харківщині вирували дев’ять пожеж

Протягом доби в регіоні зафіксували 31 пожежу, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ударів почалися дев’ять загорянь у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.

“Вдень російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Великобурлуцької громади Куп’янського району. На околиці прикордонного села Малий Бурлук горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 1,5 га. У селі Лозове зафіксовані 2 влучання. Одне з них прийшлись на проїзну частину дороги, внаслідок чого на приватній території зайнявся сінник площею 70 м кв. Інше — у раніше зруйновану ворогом будівлю ферми, у якій зайнялись конструктивні елементи на площі 10 м кв. На щастя жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні у Харкові на вулиці Отакара Яроша сталася смертельна пожежа. У вогні загинула жінка, ще одну вдалося врятувати.

Нагадаємо, 2 жовтня о 14:29 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому будинку на вулиці Отакара Яроша. За викликом одразу виїхали два відділення Служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 15 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 64-річної жінки. Із задимленої зони вогнеборці врятували 66-річну мешканку. О 15:49 загоряння повністю загасили. Причину пожежі встановлюють.