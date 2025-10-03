Про 12 боїв у Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ

Про те, де ЗСУ відбивали атаки ворога на Харківщині, розповіли вранці 3 жовтня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області ворог намагався прорватися дев’ять разів у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку інтенсивність боїв дещо зменшилась. Противник атакував позиції українських захисників тричі біля Куп’янська та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі: