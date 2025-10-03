В ISW зафіксували просування РФ на півночі від Харкова

Про те, де просунувся ворог на Харківщині, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Згідно з отриманими геолокаційними кадрами, ЗС РФ змогли захопити нові території на Південно-Слобожанському напрямку. Так, за даними аналітиків, ворог просунувся на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу. Підприємство знаходиться у північно-західній частині міста. Також бої точилися біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.

“1 та 2 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки; та на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки та Кам’янки, а також у напрямку Колодязного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Голубівки та Кіндрашівки (на північний захід від Куп’янська)”, – зазначили експерти.

Крім того, російські блогери писали, що ЗС РФ нібито просунулися на Борівському напрямку біля Борівської Андріївки. Однак цю інформацію аналітики підтвердити не змогли.