В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова

О том, где продвинулся враг в Харьковской области, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Согласно полученным геолокационным кадрам, ВС РФ смогли захватить новые территории на Южно-Слобожанском направлении. Так по данным аналитиков, враг продвинулся на запад от Волчанского маслоэкстракционного завода. Предприятие находится в северо-западной части города. Также бои шли возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково.

«1 и 2 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска близ Голубовки; и северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки и Каменки, а также в направлении Колодезного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Голубовки и Кондрашовки (к северо-западу от Купянска)», – отметили эксперты.

Кроме того, российские блогеры писали, что ВС РФ якобы продвинулись на Боровском направлении возле Боровской Андреевки. Однако эту информацию аналитики подтвердить не смогли.