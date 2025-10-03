Live
О 12 боях в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ

Украина 08:11   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, где ВСУ отбивали атаки врага на Харьковщине, рассказали утром 3 октября в Генштабе ВСУ. 

На севере области враг пытался прорваться девять раз в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении интенсивность боев несколько уменьшилась. Противник атаковал позиции украинских защитников три раза около Купянска и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестокновения. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4606 обстрелов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

Читайте также: В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
