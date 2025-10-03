13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото)
За даними пресслужби облуправління ДСНС, трагедія сталася через російські удари по Нововодолазькій громаді.
Ворожі БпЛА атакували сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді. На місці “прильотів” виникли пожежі – спалахнули вісім будівель для утримання тварин на площі 13,6 тисячі квадратних метрів.
Внаслідок обстрілів загинули близько 13 тисяч свиней, уточнили у ДСНС.
Окрім того, загинув співробітник підприємства.
“До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили рятувальники.
Нагадаємо, в ранковому зведенні за 3 жовтня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що через обстріли в регіоні вирували дев’ять пожеж у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.
