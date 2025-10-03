Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото)

Події 11:29   03.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото)

За даними пресслужби облуправління ДСНС, трагедія сталася через російські удари по Нововодолазькій громаді. 

Ворожі БпЛА атакували сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді. На місці “прильотів” виникли пожежі – спалахнули вісім будівель для утримання тварин на площі 13,6 тисячі квадратних метрів.

Вбили свиней на Харківщині

Внаслідок обстрілів загинули близько 13 тисяч свиней, уточнили у ДСНС.

Вбили свиней на Харківщині

Окрім того, загинув співробітник підприємства.

“До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили рятувальники.

Нагадаємо, в ранковому зведенні за 3 жовтня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що через обстріли в регіоні вирували дев’ять пожеж у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

Читайте також: 13 ракет і 46 БпЛА за добу випустив ворог Харківщиною – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото)
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото)
03.10.2025, 11:29
“Людина не розуміє, що тут відбувається”: чому Жадан “послав” Жолдака
“Людина не розуміє, що тут відбувається”: чому Жадан “послав” Жолдака
03.10.2025, 10:30
Де найчастіше купують нерухомість за програмою “єВідновлення” – дані ХОВА
Де найчастіше купують нерухомість за програмою “єВідновлення” – дані ХОВА
03.10.2025, 10:50
Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові
Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові
03.10.2025, 09:30
Денис Парамонов: Наше обладнання для “Інституту серця” врятувало тисячі життів
Денис Парамонов: Наше обладнання для “Інституту серця” врятувало тисячі життів
03.10.2025, 09:47
Новини Харкова – головне 3 жовтня: ЗС РФ просунулися на півночі, поранені
Новини Харкова – головне 3 жовтня: ЗС РФ просунулися на півночі, поранені
03.10.2025, 08:58

Новини за темою:

03.10.2025
ДСНС: через обстріли на Харківщині вирували дев’ять пожеж
02.10.2025
На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)
02.10.2025
Не “приліт”: у Харкові палала виробнича будівля (фото)
02.10.2025
Пожежа у п’ятиповерхівці в Харкові: загинула жінка, ще одну врятували (фото)
02.10.2025
Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 11:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби облуправління ДСНС, трагедія сталася через російські удари по Нововодолазькій громаді. ".