13 ракет і 46 БпЛА за добу випустив ворог по Харківщині – Синєгубов

Внаслідок ворожих атак на Харківщині постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждав 48-річний чоловік; у с. Новоселівка Нововодолазької громади постраждав 41-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 24 вересня”, – передає начальник ХОВА.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

13 ракет (тип встановлюється);

46 БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджена ферма та приватний будинок.

“У Куп’янському районі пошкоджено будівлю, господарчу споруду (с. Лозове), приватний будинок, господарчу споруду (с. Прокопівка); у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, комбайн, автомобіль (с. Малий Бурлук)“, – додав Синєгубов.