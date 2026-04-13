Дев’ять обстрілів: Терехов повідомив, як минув тиждень у Харкові
За останні сім днів (з 6 по 12 квітня) ворог атакував Харків дев’ять разів. Основні удари сталися минулого понеділка, зазначив мер Ігор Терехов.
За його даними, армія РФ била по Харкову звичайними та реактивними «шахедами».
«У четвер ми також зафіксували застосування «ланцета», але наші сили ППО ціль знищили – уламки впали на відкритій території без шкоди для людей і будинків», – розповів міський голова.
Під обстріли потрапили Київський та Основ’янський райони. Дрони вибухали поруч з приватними будинками, зупинкою громадського транспорту. Пошкоджені теплові обʼєкти, пасажирський автобус, були вибиті вікна в будинках містян.
«Великдень харківʼяни зустріли у відносній тиші і з гарним настроєм. Але вже сьогодні, у Світлий понеділок, бачимо, що ситуація погіршилася. У небі – знову ворожі безпілотники. Лунають вибухи. Тому дуже прошу всіх бути особливо уважними, стежити за офіційними повідомленнями і без зволікань реагувати на сигнали небезпеки», – звернувся Терехов.
За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 62 години, або на 51%, меншою, ніж загалом по області.
Нагадаємо, до вибухи чули в місті близько 11:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район – падіння російського БпЛА зафіксували на території навчального закладу.
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 13:18;