Девять обстрелов: Терехов сообщил, как прошла неделя в Харькове

Происшествия 13:18   13.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Игорь Терехов

За последние семь дней (с 6 по 12 апреля) враг атаковал Харьков девять раз. Основные удары произошли в прошлый понедельник, отметил мэр Игорь Терехов.

По его данным, армия РФ била по Харькову обычными и реактивными «Шахедами».

«В четверг мы также зафиксировали применение «Ланцета», но наши силы ПВО цель уничтожили – обломки упали на открытой территории без ущерба для людей и домов», – рассказал городской голова.

Под обстрелы попали Киевский и Основянский районы. Дроны взрывались рядом с частными домами, остановкой общественного транспорта. Поврежденные тепловые объекты, пассажирский автобус, выбиты окна в домах горожан.

«Пасху харьковчане встретили в относительной тишине и с хорошим настроением. Но уже сегодня, в Светлый понедельник, мы видим, что ситуация ухудшилась. В небе – снова вражеские беспилотники. Раздаются взрывы. Поэтому очень прошу всех быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и без промедления реагировать на сигналы опасности», – обратился Терехов.

За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 62 часа, или на 51% меньше, чем в целом по области.

Напомним, взрывы слышали в городе около 11:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под ударом оказался Шевченковский район — падение российского БпЛА зафиксировали на территории учебного заведения.

Взрывы звучат в Харькове 13 апреля – что известно (дополняется)
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, «прилеты» в городе
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
Новости по теме:

12.04.2026
Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра
12.04.2026
Быть осторожными, несмотря на перемирие, призвал Терехов харьковчан на Пасху
10.04.2026
Харьковводоканал мог бы погасить долги и иметь прибыль: Терехов назвал условие
09.04.2026
Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
09.04.2026
Каков долг ХТС и сколько должно Харькову государство: Терехов назвал цифры


