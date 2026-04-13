Девять обстрелов: Терехов сообщил, как прошла неделя в Харькове

За последние семь дней (с 6 по 12 апреля) враг атаковал Харьков девять раз. Основные удары произошли в прошлый понедельник, отметил мэр Игорь Терехов.

По его данным, армия РФ била по Харькову обычными и реактивными «Шахедами».

«В четверг мы также зафиксировали применение «Ланцета», но наши силы ПВО цель уничтожили – обломки упали на открытой территории без ущерба для людей и домов», – рассказал городской голова.

Под обстрелы попали Киевский и Основянский районы. Дроны взрывались рядом с частными домами, остановкой общественного транспорта. Поврежденные тепловые объекты, пассажирский автобус, выбиты окна в домах горожан.

«Пасху харьковчане встретили в относительной тишине и с хорошим настроением. Но уже сегодня, в Светлый понедельник, мы видим, что ситуация ухудшилась. В небе – снова вражеские беспилотники. Раздаются взрывы. Поэтому очень прошу всех быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и без промедления реагировать на сигналы опасности», – обратился Терехов.

За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 62 часа, или на 51% меньше, чем в целом по области.

Напомним, взрывы слышали в городе около 11:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под ударом оказался Шевченковский район — падение российского БпЛА зафиксировали на территории учебного заведения.