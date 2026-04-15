Підлітка, що втік із дому на Харківщині, знайшли завдяки небайдужим людям

Події 20:28   15.04.2026
16-річного хлопця, що майже дві доби не виходив на зв’язок, знайшли копи Чугуївщини, повідомляє Нацполіція.

13 квітня підліток виліз із дому через вікно і зник. Майже дві доби рідним було невідомо, де хлопець перебуває.

Але у полі між селами Леб’яже та Гракове перехожі помітили хлопця і впізнали його за орієнтуванням, яке поширила Нацполіція у засобах масової інформації. Небайдужі громадяни одразу повідомили про це правоохоронцям.

На цей час неповнолітнього знайшли. Поліціянти встановлюють усі обставини події.

