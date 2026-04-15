Підлітка, що втік із дому на Харківщині, знайшли завдяки небайдужим людям
16-річного хлопця, що майже дві доби не виходив на зв’язок, знайшли копи Чугуївщини, повідомляє Нацполіція.
13 квітня підліток виліз із дому через вікно і зник. Майже дві доби рідним було невідомо, де хлопець перебуває.
Але у полі між селами Леб’яже та Гракове перехожі помітили хлопця і впізнали його за орієнтуванням, яке поширила Нацполіція у засобах масової інформації. Небайдужі громадяни одразу повідомили про це правоохоронцям.
На цей час неповнолітнього знайшли. Поліціянти встановлюють усі обставини події.
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполіція, підліток, Чугуївський район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 20:28;