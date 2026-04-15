Live

Удравшего из дома на Харьковщине подростка нашли благодаря неравнодушным людям

Происшествия 20:28   15.04.2026
Оксана Якушко
16-летнего парня, почти двое суток не выходившего на связь, нашли копы Чугуевщины, сообщает Нацполиция.

13 апреля подросток вылез из дома через окно и скрылся. Почти двое суток для родных оставалось неизвестно, где парень находится.

Но в поле между селами Лебяжье и Граково люди заметили парня и узнали его по ориентировке, которую распространила Нацполиция в средствах массовой информации. Неравнодушные граждане сразу сообщили об этом в полицию.

К настоящему времени несовершеннолетнего беглеца нашли. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 20:28;

