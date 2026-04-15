Удравшего из дома на Харьковщине подростка нашли благодаря неравнодушным людям

16-летнего парня, почти двое суток не выходившего на связь, нашли копы Чугуевщины, сообщает Нацполиция.

13 апреля подросток вылез из дома через окно и скрылся. Почти двое суток для родных оставалось неизвестно, где парень находится.

Но в поле между селами Лебяжье и Граково люди заметили парня и узнали его по ориентировке, которую распространила Нацполиция в средствах массовой информации. Неравнодушные граждане сразу сообщили об этом в полицию.

К настоящему времени несовершеннолетнего беглеца нашли. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.