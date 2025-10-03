13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов
Фото: ХОВА
Вследствие вражеских атак в Харьковской области пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадал 48-летний мужчина; в с. Новоселовка Нововодолажской громады пострадал 41-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратился 70-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела г. Купянск 24 сентября», – передает начальник ХОВА.
В течение суток по региону ударило следующее вооружение:
- 13 ракет (тип устанавливается);
- 46 БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харьковском районе повреждена ферма и частный дом.
«В Купянском районе повреждено здание, хозяйственное сооружение (с. Лозовое), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Прокоповка); в Чугуевском районе повреждено складское помещение, комбайн, автомобиль (с. Малый Бурлук)», – добавил Синегубов.
