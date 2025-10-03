Live
13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов

Происшествия 08:54   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
13 ракет и 46 БпЛА за сутки выпустил враг по Харьковщине – Синегубов Фото: ХОВА

Вследствие вражеских атак в Харьковской области пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадал 48-летний мужчина; в с. Новоселовка Нововодолажской громады пострадал 41-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратился 70-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела г. Купянск 24 сентября», – передает начальник ХОВА.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • 13 ракет (тип устанавливается);
  • 46 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском районе повреждена ферма и частный дом.

«В Купянском районе повреждено здание, хозяйственное сооружение (с. Лозовое), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Прокоповка); в Чугуевском районе повреждено складское помещение, комбайн, автомобиль (с. Малый Бурлук)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
