Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки
У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ворожого обстрілу по сільгосппідприємству в регіоні.
«Внаслідок обстрілу ПП «Агрофірма Світанок» спалахнула масштабна пожежа, яка тривала близько 30 годин. Вогонь знищив шість господарських будівель на площі понад 9 тисяч квадратних метрів, загинули тисячі свиней які знаходились на території агрофірми. Але крім руйнувань інфраструктури, ворог завдав тяжкого удару по нашому довкіллю. Тонни токсичних викидів, що утворилися внаслідок горіння, потрапили в атмосферу, створивши реальну загрозу для здоров’я мешканців району», – зазначили екологи.
За їхніми підрахунками, наразі за забруднення повітря довкіллю збитки складають 5 109 681 грн. Також здійснюються підготовчі заходи для розрахунку шкоди за забруднення та засмічення земельних ресурсів.
«Це не просто злочин. Це – екоцид. Цілеспрямоване знищення природи як частина воєнної стратегії», – підкреслили екологи.
Всю інформацію вони вже передали до правоохоронців.
Нагадаємо, ймовірно, мова йде про обстріл, що стався в ніч на 3 жовтня. Ворог випустив 10 БпЛА типу «Герань-2» на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді. Внаслідок ударів загинули близько 13 тисяч свиней.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, свиньи, ферма, харківщина, шкода;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 16:17;