Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки

Суспільство 16:17   27.11.2025
Вікторія Яковенко
Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ворожого обстрілу по сільгосппідприємству в регіоні.

«Внаслідок обстрілу ПП «Агрофірма Світанок» спалахнула масштабна пожежа, яка тривала близько 30 годин. Вогонь знищив шість господарських будівель на площі понад 9 тисяч квадратних метрів, загинули тисячі свиней які знаходились на території агрофірми. Але крім руйнувань інфраструктури, ворог завдав тяжкого удару по нашому довкіллю. Тонни токсичних викидів, що утворилися внаслідок горіння, потрапили в атмосферу, створивши реальну загрозу для здоров’я мешканців району», – зазначили екологи.

За їхніми підрахунками, наразі за забруднення повітря довкіллю збитки складають 5 109 681 грн. Також здійснюються підготовчі заходи для розрахунку шкоди за забруднення та засмічення земельних ресурсів.

«Це не просто злочин. Це – екоцид. Цілеспрямоване знищення природи як частина воєнної стратегії», – підкреслили екологи.

Всю інформацію вони вже передали до правоохоронців.

Нагадаємо, ймовірно, мова йде про обстріл, що стався в ніч на 3 жовтня. Ворог випустив 10 БпЛА типу «Герань-2» на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді. Внаслідок ударів загинули близько 13 тисяч свиней.

Автор: Вікторія Яковенко
