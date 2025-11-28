FPV-дроны убили двух человек на Харьковщине
Двое мужчин погибли в Чугуевском районе в результате российских атак FPV-дронами.
По данным Харьковской областной прокуратуры, сегодня, 28 ноября, в селе Караичное погиб 49-летний местный житель.
А накануне вечером в селе Графское FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб мужчина.
Следователи начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, в традиционной утренней сводке глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки под вражеским ударом находились два населенных пункта Харьковской области. В результате обстрела в селе Мотузовка пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик. Враг выпустил на регион одну «Герань-2» и шесть БпЛА (их тип устанавливают).
