Почти два десятка раз атаковала РФ на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ

С начала суток и по состоянию на 16:00 российские военные совершили 18 атак в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Шесть атак украинские воины отбили в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Лиман и в направлении населенных пунктов Двуречанское и Колодезное на Южно-Слобожанском направлении. До сих пор продолжаются еще четыре боя.

На Купянском направлении военные РФ восемь раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Кругляковка. Еще пять боев продолжаются до сих пор.

Напомним, утром 28 ноября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев. На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз в районе Волчанска. Столько же атак РФ зафиксировали и на Купянском направлении. ВСУ отбили штурмы врага Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.