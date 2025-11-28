НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака – що відомо

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) підтвердили, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводять обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Доповнено о 09:58. Андрій Єрмак повідомив, що НАБУ та САП проводять обшуки у нього вдома. Слідчим не перешкоджають.

“Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння”, – написав Єрмак у своєму ТГ-каналі.

09:13. “Слідчі дії санкціоновані та здійснюються в межах розслідування”, – пишуть у НАБУ.

Усі деталі обіцяють повідомити пізніше. Тим часом видання “Українська правда” повідомило, що відбувається на місці подій.

“Журналістам УП вдалося зняти, як на територію урядового кварталу зайшли близько десяти співробітників НАБУ та САП”, – пишуть в УП.

Тим часом народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко припустив, з чим можуть бути пов’язані обшуки. На це, пише нардеп, може бути три причини.

“1. Через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП.

2. Участь у схемах Міндіча.

3. І є ще один обʼєкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який Єрмак віджимав. І це задокументовано”, – зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі.