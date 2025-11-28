НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) подтвердили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Дополнено в 09:58. Андрей Ермак сообщил, что НАБУ и САБ проводят обыски у него дома. Следователям не препятствуют.

«Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», – написал Ермак в своем ТГ-канале.

09:13. «Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования», – пишут в НАБУ.

Все детали обещают сообщить позже. Тем временем издание «Украинская правда» сообщило, что происходит на месте событий.

«Журналистам УП удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около десяти сотрудников НАБУ и САП», – пишут в УП.

Тем временем народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предположил, с чем могут быть связаны обыски. На это, пишет нардеп, может быть три причины.

«1. Из-за того, что отдавал приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП.

2. Участие в схемах Миндича.

3. И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», – отметил Гончаренко.

Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.