НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) подтвердили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Дополнено в 09:58. Андрей Ермак сообщил, что НАБУ и САБ проводят обыски у него дома. Следователям не препятствуют.
«Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», – написал Ермак в своем ТГ-канале.
09:13. «Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования», – пишут в НАБУ.
Все детали обещают сообщить позже. Тем временем издание «Украинская правда» сообщило, что происходит на месте событий.
«Журналистам УП удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около десяти сотрудников НАБУ и САП», – пишут в УП.
Тем временем народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предположил, с чем могут быть связаны обыски. На это, пишет нардеп, может быть три причины.
«1. Из-за того, что отдавал приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП.
2. Участие в схемах Миндича.
3. И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», – отметил Гончаренко.
Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.
Читайте также: Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 09:58;