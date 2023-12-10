Приоритеты Харькова в 2024-м: меньше денег зоопарку и больше образованию

Эксперты аналитического центра «Обсерватория демократии» проанализировали приоритеты, заложенные в городском бюджете и местных программах Харькова на следующий год, и отметили ключевые тенденции.

Специалисты составили ТОП-7 городских программ, которые получат наибольшее финансирование в 2024 году, и обратили внимание: лидер списка изменился.

«Изменилась программа-рекордсмен по ожидаемым затратам – самой дорогой запланированной программой в 2024 году станет образовательная (5,2 млрд грн), тогда как в 2023 году наибольшие расходы приходились на программу развития ЖКХ. При этом в сумме расходы на эти две программы составляют 57% всех запланированных на 2024 год расходов бюджета», — пишут аналитики.

В абсолютных величинах наиболее существенно уменьшилось финансирование программы развития ЖКХ (4,1 млрд в 2024 году против 5,6 млрд в 2023-м), а также — программы строительства и развития метрополитена (1,7 млрд) против 2,6 млрд.

«Именно эта, третья по плановому финансированию, городская программа вызвала наибольший резонанс у общественности и натолкнулась на требование протестующих «Деньги на метро – на фронт». Впрочем, такое требование, в частности, не учитывает, что Харьков получает субвенцию из госбюджета на строительство и развитие метрополитена (1,5 млрд в 2023 году, а также 0,7 млрд запланировано в бюджете на 2024 год) – это целевой трансферт, который не может использоваться на что-либо другое», — отметили специалисты «Обсерватории демократии».

В относительных величинах сильнее всего — аж в семь раз — урезают программу обновления и развития зоопарка. На 2024 год на ее реализацию запланировали 43,7 млн грн, а в этом эта сумма составила 294,3 млн. Впрочем, расходы в течение года могут увеличить.

Аналитиков удивило сокращение финансирования программы развития гражданской защиты, публичной безопасности и организации территориальной обороны.

«По своему названию это единственная приближенная к нуждам Сил обороны городская программа, однако на нее в 2024 году запланировано всего 81,3 млн грн (в последней версии бюджета этого года – 310,8 млн грн). При этом почти вся запланированная на 2024 год сумма по этой программе предусмотрена на «строительство других объектов коммунальной собственности». То есть фактически мэрия игнорирует главное требование общественности – увеличить помощь вооруженным силам, в частности, и за счет средств городского бюджета», — подчеркнули в «Обсерватории демократии».

Кроме того, в этом году мэрия вновь не предусмотрела финансирование городской программы «общественного бюджета» (бюджета участия).

«До полномасштабного вторжения у Харькова уже был опыт общественного бюджетирования с годовым объемом программы в 50 млн грн. Военное положение не предусматривает запрет или приостановку этого инструмента прямой демократии, и многие громады в Украине (в частности, уже есть единичные примеры на Харьковщине) возвращают своим жителям эту возможность конструктивного влияния на распределение городского бюджета. Ввиду продемонстрированного харьковчанами интереса к бюджетному процессу, городские власти должны вернуть им этот инструмент участия и возобновить действие программы общественного бюджета с ее реальным финансированием», — считают аналитики.

Подытоживая анализ, эксперты отметили, что в 2024 году Харьков готовится к сокращению доходов на 4,7 млрд грн и расходов на 5,2 млрд грн. Впрочем, эти показатели могут измениться в случае получения городом дополнительных субвенций из госбюджета. Основной причиной сокращения доходов городского бюджета стала потеря «военного НДФЛ» (в 2023 году он составил 3,5 млрд грн за девять месяцев). Ее рассчитывают частично компенсировать за счет роста поступлений от «гражданского НДФЛ» и единого налога. «Вероятно, это свидетельствует об оптимистичных ожиданиях мэрии относительно ситуации на рынке труда и предпринимательской активности в Харькове. Впрочем, эти ожидания никак не подкреплены целевой программой поддержки развития предпринимательства – она в бюджете-2024 представлена чисто формально с запланированным объемом расходов в 2,3 млн грн», — констатировали в «Обсерватории демократии».