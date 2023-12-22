Город на Харьковщине недополучит 70 млн грн — приняли бюджет

Змиевская громада на Харьковщине, по подсчетам местных чиновников, в следующем году недополучит в бюджет около 70 млн грн. В том числе — из-за передачи «в центр» НДФЛ военных.

«Громада в следующем году не получит государственную субвенцию на возмещение оплаты энергоносителей по коммунальным учреждениям (а это более 40 миллионов грн). Еще более 20 миллионов военного НДФЛ заберут на нужды военных. Не будет в следующем году и дорожного фонда, поэтому ремонт и содержание дорог будет зависеть только от способностей местного бюджета», — сообщила пресс-служба Змиевского горсовета.

В целом, по данным горсовета, громада недополучит 70 млн грн. Так что львиная доля бюджета (85%) пойдет на так называемые «защищенные статьи» — это зарплата и энергоносители. При этом в мэрии пообещали продолжить помогать военным (по данным горсовета, в этом году различным формированиям Сил обороны на реализацию их мероприятий направили 10 млн грн).

Как сообщила начальник финуправления Змиевского горсовета Виктория Кайданович, в целом прогнозируют, что объем доходов бюджета (без трансфертов) составит 211 млн 693,3 тыс. грн. Еще 188 млн 228,5 тыс. грн составят межбюджетные трансферты. Так что расходную часть запланировали в объеме 399 млн 921,8 тыс. грн. В частности предусмотрели такие расходы:

☑️ на образование – 227 млн 052,9 тыс. грн (из которых – 192 млн 858,7 тыс. грн заработная плата);

☑️ на здравоохранение – 16 млн 123 тыс. грн (энергоносители и медикаменты);

☑️ социальная защита и социальное обеспечение – 27 млн 737,9 тыс. грн;

☑️ культура – 24 млн 440,3 тыс. грн;

☑️ физическая культура и спорт – 8 млн 122,6 тыс. грн;

☑️ жилищно-коммунальное хозяйство – 33 млн 271 тыс. грн.