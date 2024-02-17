НАБУ злило аудіо, як податківиця просить хабарі для керівництва ДПС Харківщини

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді арешту керівниці одного з відділів ГУ ДПС у Харківській області, яку підозрюють в отриманні 55 тисяч доларів хабаря. Утім вона може вийти під заставу в 7 мільйонів гривень.

Про це повідомило НАБУ, опублікувавши аудіо з деталями корупційного злочину.

Повідомляється, що на початку року один із відділів ГУ ДПС у Харківській області планував перевірку низки компаній щодо правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів. Щоб перевірка відбулася “гладко”, 21 січня керівниця відділу запропонувала представнику підприємства передати їй 150 тисяч доларів.

У розмові з чоловіком податківиця зазначила, що рішення ухвалюється на Пушкінській, 46, тобто в ГУ ДПС у Харківській області, а на уточнювальне питання – чи йдеться про першу особу цієї організації – відповіла ствердно.

“Він погоджує це з Києвом, щоб потім не було якихось повторних перевірок. Тому тільки через нього”, – сказала чиновниця і додала, що 150 тисяч доларів можна передати за курсом у гривні.

31 січня, продовжують у НАБУ, жінка запропонувала керівнику ТОВ допомогу у прийнятті позитивного рішення про розблокування податкових накладних та підбурювала його надати хабар керівнику ГУ ДПС у Харківській області. Така “послуга” коштує 5 тисяч доларів за розблокування та 0,6% від обороту підприємства щомісяця, щоб мати гарантію, що накладні не заблокують знову.

На питання керівника фірми, чи з цього питання знову ухвалює рішення “перший”, чиновниця відповіла, що в цьому випадку – “перший заступник”.

Наступного дня жінка та підприємець обговорювали, що для вирішення питання із накладними керівництву ГУ ДПС у Харківській області потрібно передати 55 тисяч доларів. При цьому чиновниця поскаржилася, що нічого не отримає із цієї суми, а “заробить” лише на перевірках.

“Ви не уявляєте, скільки нам залишають сьогодні. Скільки нам дістається з цього. З моїх перевірок. Ось я вам маю провести перевірку. А мені залишають 5%”, – зізналася вона.

Під час чергової розмови 5 лютого співробітниця податкової уточнила, що гроші мають бути передані до засідання комісії, яка ухвалює рішення про розблокування. Також вона запевнила, що у разі щомісячної сплати 0,6% від обороту підприємства податкові накладні не блокуватимуться надалі.

“Пушкінська дає гарантію 200% зі 100%, якщо збирають гроші. Це така гарантія. І ви далі працюєте без проблем. Ви це побачите”, – сказала жінка.

Співробітницю податкової затримали “на гарячому” 14 лютого – під час отримання грошей від представника юридичної особи. 15 лютого їй повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 ККУ. У НАБУ зазначили, що вживаються заходи щодо встановлення причетності інших співробітників ДПС та фізичних осіб.

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