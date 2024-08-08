“Пушкінська дає гарантію”: ексголові ДПС Харківщини призначили 10 млн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області Василю Гладченку – застава у розмірі 10 мільйонів гривень.

Таке рішення 8 серпня ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Сікора, повідомляє видання “Слово і діло”.

На підозрюваного поклали наступні обов’язки: прибувати на вимогу; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання закордонний та службовий паспорти; носити електронний браслет. Строк дії обов’язків – до 9 жовтня включно.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року НАБУ та САП затримали чиновницю ГУ ДПС у Харківській області за підозрою в отриманні 55 тисяч доларів хабаря. За версією слідства, податківиця підбурювала представника приватної компанії надати цю суму начальнику ГУ ДПС Харківщини, щоб той ухвалив рішення про виключення фірми із переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.

«Пушкінська дає гарантію 200% зі 100%, якщо збирають гроші. Це така гарантія. І ви далі працюєте без проблем. Ви це побачите», — говорила жінка в аудіозаписі, опублікованому НАБУ.

Крім того, чиновниця просила у представника підприємства 150 тисяч доларів, щоб перевірка правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів “пройшла гладко”.

За даними видання “Слово і діло”, фігурантка – колишня начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області Тетяна Горбань. 16 лютого ВАКС заарештував її на два місяці з альтернативою у вигляді 7 мільйонів гривень застави. Цю суму внесли й підозрювана вийшла з-під варти. 23 липня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої Горбань перерахувала 500 тисяч гривень на підтримку ЗСУ та отримала 5 років умовно.

Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомили п’яти особам: колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області; начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУ); начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 ККУ); працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 ККУ).