“Пушкінська дає гарантію”: ексголові ДПС Харківщини призначили 10 млн застави
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області Василю Гладченку – застава у розмірі 10 мільйонів гривень.
Таке рішення 8 серпня ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Сікора, повідомляє видання “Слово і діло”.
На підозрюваного поклали наступні обов’язки: прибувати на вимогу; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання закордонний та службовий паспорти; носити електронний браслет. Строк дії обов’язків – до 9 жовтня включно.
Нагадаємо, 15 лютого 2024 року НАБУ та САП затримали чиновницю ГУ ДПС у Харківській області за підозрою в отриманні 55 тисяч доларів хабаря. За версією слідства, податківиця підбурювала представника приватної компанії надати цю суму начальнику ГУ ДПС Харківщини, щоб той ухвалив рішення про виключення фірми із переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
«Пушкінська дає гарантію 200% зі 100%, якщо збирають гроші. Це така гарантія. І ви далі працюєте без проблем. Ви це побачите», — говорила жінка в аудіозаписі, опублікованому НАБУ.
Крім того, чиновниця просила у представника підприємства 150 тисяч доларів, щоб перевірка правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів “пройшла гладко”.
Читайте також: НАБУ злило аудіо, як податківиця просить хабарі для керівництва ДПС Харківщини
За даними видання “Слово і діло”, фігурантка – колишня начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області Тетяна Горбань. 16 лютого ВАКС заарештував її на два місяці з альтернативою у вигляді 7 мільйонів гривень застави. Цю суму внесли й підозрювана вийшла з-під варти. 23 липня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої Горбань перерахувала 500 тисяч гривень на підтримку ЗСУ та отримала 5 років умовно.
Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомили п’яти особам: колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області; начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУ); начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 ККУ); працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 ККУ).
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВАКС, ГНС, коррупция, налоговая, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Пушкінська дає гарантію”: ексголові ДПС Харківщини призначили 10 млн застави»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 21:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області Василю Гладченку – застава у розмірі 10 мільйонів гривень.".