Нардепа з Харкова Одарченка, засудженого за хабар, позбавили мандата — ЦВК

Народного депутата України Андрія Одарченка, який втік за кордон, позбавили мандату. Рішення ухвалили після набрання чинності обвинувального вироку ВАКС.

Про це йдеться у постанові № 61 Центральної виборчої комісії від 12 листопада.

У постанові зазначено, що вирок Вищого антикорупційного суду щодо Одарченка від 14 листопада 2024 року набув законної сили 10 жовтня 2025 року. Тож його повноваження як народного депутата Верховної ради України достроково припиняються.

«Статтею 81 Конституції України передбачено, що в разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України його повноваження припиняються достроково з дня набрання законної сили рішенням суду», – пояснюється у постанові.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. Згідно з матеріалами справи, нардеп хотів, щоб із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він обіймав посаду ректора. У вересні в Центрі протидії корупції з посиланням на САП повідомили, що Одарченко втік з України. Після цього Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук, інформувало «Суспільне». Також Одарченка відкликали зі складу антикорупційного комітету ВР. Вищий антикорупційний суд 14 листопада оголосив вирок – вісім років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.